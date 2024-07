POL-COE: Olfen, Marktplatz/ Sonnenschirm angezündet

Coesfeld (ots) - Ein Lkw mit Mobilkran ist am Dienstag (23.07.24) von der L874 abgekommen. Gegen 15.15 Uhr befuhr der 38-jährige Fahrer die Landstraße in Richtung Havixbeck. Ihm kam ein Auto entgegen, worauf der Fahrer rechts am Fahrbahnrand weiterfahren wollte. Er kam von der Straße ab, beschädigte einen Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen und rutschte mit dem Mobilkran in den Graben, wo er auf die rechte Seite ...

