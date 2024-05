Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg - Ortsteil Herdern - Die Polizei sucht nach Einbruch in Ladengeschäft Zeugen

Freiburg (ots)

Tatzeitraum: 24.05.2024, 19:00 Uhr - 25.05.2024, 06:30 Uhr

Im genannten Tatzeitraum wurde an einem Lebensmittelgeschäft in der Hauptstraße in Freiburg-Herdern mittels brachialer Gewalt die Eingangstüre aufgehebelt.

Im Anschluss wurden im Innneren des Geschäftes Zigaretten aus der Auslage entwendet. Ebenfalls gestohlen wurden die Tageseinnahmen samt Wechselgeld, die einem Tresor entnommen wurden.

Der Diebstahlschaden kann noch nicht genau beziffert werden, liegt aber vermutlich mindestens im mittleren 4stelligen Bereich.

Die Polizei sucht nun Zeugen:

Wem sind in Freiburg, Bereich Hauptstraße / Urbanstraße / Stadtstraße / Sonnhalde verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen?

Hinweise bitte rund um die Uhr an das Polizeievier Freiburg-Nord, Tel. 0761 882 4221 oder ab Montag zu den Bürozeiten an den Polizeiposten Freiburg-Herdern, Tel. 0761 296070.

PP FR, FLZ / Michael Pannier

