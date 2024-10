POL-PDKO: Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Polizeiinspektion Andernach (ots) - Am Dienstag, den 01.10.2024 gegen 20:00 Uhr kam es im Bereich der K65 in Kettig / Auffahrt auf die B9 in Fahrtrichtung Koblenz zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 23-jährige Frau befuhr mit ihrem PKW die K65 in Richtung Weißenthurm / Kreisverkehr "Im Hundel". Ein 25-jähriger Mann befuhr die Gegenrichtung in Richtung Mülheim-Kärlich. Im Bereich der Auffahrt zur B9 kam es dann zu ...

mehr