FW-OLL: Feuerwehr richtet Gemeindefeuerwehrball aus - Feuerwehr zieht Bilanz - Ehrungen für Einsatzkräfte

Großenkneten (ots)

Am Freitag den 06. September 2024 fand der alljährliche Gemeindefeuerwehrball statt, zu dem die Kameradinnen und Kameraden traditionell gemeinsam mit ihren Partnern eingeladen waren. In diesem Jahr wurde die Veranstaltung in der Gaststätte Rönnau in Ahlhorn von der dortigen Ortswehr ausgerichtet.

Der kommissarische Gemeindebrandmeister Kevin Engler eröffnete den offiziellen Teil des Abends um 19:45 Uhr mit Worten des Dankes für das ehrenamtliche Engagement aller Feuerwehrleute. Auch der stellvertretende Kreisbrandmeister Hendrik Behrends bedankte sich für die geleistete Arbeit und überbrachte Grußworte des Kreisfeuerwehrverbands und der Kreisfeuerwehr.

Bürgermeister Thorsten Schmidtke zeigte sich in seiner Rede irritiert über die Rückmeldung einiger Feuerwehrmitglieder, nicht genug Wertschätzung für die ehrenamtliche Tätigkeit entgegengebracht zu bekommen. Dieses Bild hatte sich laut Schmidtke aus einer Befragung aller Feuerwehrleute im Zuge der Erstellung des neuen Feuerwehrbedarfsplans ergeben. "Das verstehe ich wirklich nicht. Ich betone immer wieder meine Dankbarkeit für euer Engagement und das kommt wirklich von Herzen" so Schmidtke. Außerdem betonte er die überdurchschnittlich gute Ausstattung der Gemeindefeuerwehr. "Unsere Feuerwehr ist sehr gut ausgebildet und wird auch in Zukunft mit allem Nötigen ausgestattet werden"

Florian "Flocki" Reinke, dem ehemaligen Gemeindejugendfeuerwehrwart, der nun das Amt des Kreisjugendfeuerwehrwarts inne hat, wurde mit einem Präsent für seine langjährige Arbeit gedankt. "Vielen Dank für das was du hier angeschoben hast. Du hast so viel Euphorie ausgelöst..." resümierte der Bürgermeister.

Schmidtke bedankte sich auch bei dem nicht anwesenden, bisherigen Gemeindebrandmeister Thorsten Schnittger. Dieser hatte sein Amt aus persönlichen Gründen zum 01.08.2024 zur Verfügung gestellt. Ein Nachfolger ist mit Sebastian Wolf aus Großenkneten bereits vom Gemeindekommando gewählt und dem Gemeinderat vorgeschlagen worden. Dieser muss seiner Ernennung allerdings noch zustimmen.

Außerdem bedankte sich Schmidtke für die tatkräftige Unterstützung der Gemeinden Wardenburg & Hatten bei der Bewältigung des Hochwassers 2023/24.

Weiter ging es mit anstehenden Beförderungen und Ehrungen der aktiven Einsatzabteilung. Kevin Engler ernannte Tizian Grotelüschen zum Löschmeister, Sebastian Lietzmann zum Oberlöschmeister, die Kameraden Lars Wygrala, Bernd Schütte und Marco Lange zu Hauptlöschmeistern, sowie Christian Runge zum Oberbrandmeister.

Für langjährige Mitgliedschaften in der Feuerwehr wurden folgende aktive Jubilare ausgezeichnet: Stefan Kempermann, Patrik Zitter, Ralf Teutenberg und Timo Neuhaus für 25 Jahre. Lars Hildebrand und Heinrich Westphal für 40 Jahre, sowie Frank Jacobs und Holger Meyer für 50 Jahre.

Aus dem aktiven Feuerwehrdienst schieden aus Heinz Döhrmann und Heinrich Schütte jr. Sie wechselten in die Altersabteilung.

Folgende Kameraden der Altersabteilung wurden geehrt: Karl-Heinz Bilger für 50 Jahre, sowie Volker Meinjohanns und Heinz Tabke für 60 Jahre Mitgliedschaft.

Eine ganz besonders seltene Auszeichnung für 80 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr wurde Ernst Müller bereits im Rahmen des 90. Jubiläums der Ortsfeuerwehr Huntlosen am 08.06.2024 überreicht. Diese Auszeichnung, vorgenommen von Regierungsbrandmeister Udo Schwarz, war die erste ihrer Art im Landkreis Oldenburg.

Für Hendrik Stolle, der am selben Tag seinen Geburtstag feierte stimmte die Kameradschaft kurzerhand noch ein Geburtstagsständchen an, bevor die Veranstaltung zum geselligen Teil überging.

