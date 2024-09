Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Schwerer Verkehrsunfall auf der Wildeshauser Straße - Zwei Personen gerettet

Bild-Infos

Download

Neerstedt (ots)

Am Samstag, den 07. September 2024, wurden die Ortsfeuerwehren Dotlingen und Neerstedt um 14:35 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Wildeshauser Straße alarmiert. Der Unfall ereignete sich auf der Strecke zwischen Neerstedt und Aschenstedt.

Ersten Meldungen zufolge waren zwei Personen in einem PKW eingeklemmt. Das Fahrzeug war aus bislang ungeklärter Ursache auf der geraden Straße nach links von der Fahrbahn abgekommen und frontal mit einem Baum kollidiert. Beide Insassen standen unter Schock und konnten das stark beschädigte Fahrzeug nicht eigenständig verlassen.

Die Einsatzkräfte trafen kurze Zeit später an der Unfallstelle ein und leiteten umgehend die Rettungsmaßnahmen ein. Vier Feuerwehrleute arbeiteten in zweier Teams auf der Fahrer- und Beifahrerseite, um mithilfe von hydraulischem Rettungsgerät, darunter Schere und Spreizer, eine schnelle und zugleich schonende Befreiung der Insassen zu gewährleisten.

Beide verletzten Personen konnten zügig aus dem Fahrzeug befreit und an den Rettungsdienst übergeben werden, der sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportierte. Der Einsatz der Feuerwehr dauerte etwa eine Stunde, an dem insgesamt 30 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen beteiligt waren.

Die Unfallursache ist derzeit noch ungeklärt und wird von der Polizei ermittelt.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell