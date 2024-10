Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Schwerer Verkehrsunfall bei Kettig

Polizeiinspektion Andernach (ots)

Am Dienstag, den 01.10.2024 gegen 20:00 Uhr kam es im Bereich der K65 in Kettig / Auffahrt auf die B9 in Fahrtrichtung Koblenz zu einem schweren Verkehrsunfall.

Eine 23-jährige Frau befuhr mit ihrem PKW die K65 in Richtung Weißenthurm / Kreisverkehr "Im Hundel". Ein 25-jähriger Mann befuhr die Gegenrichtung in Richtung Mülheim-Kärlich.

Im Bereich der Auffahrt zur B9 kam es dann zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 23-jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und musste aufwendig durch die Freiwillige Feuerwehr Mülheim-Kärlich und den Rettungsdienst aus dem Fahrzeug befreit werden. Der 25-jährige wurde ebenfalls verletzt. Beide Personen wurden nach Koblenz in Krankenhäuser verbracht.

Während der Unfallaufnahme musste der Bereich der Abfahrt komplett für den Verkehr gesperrt werden. Gegen 21:15 Uhr war die Unfallaufnahme beendet.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell