POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht

Andernach (ots) - In der Nacht von Montag, den 30.09.2024 auf Dienstag, den 01.10.2024 versuchten unbekannte Täter in ein Fliesenfachgeschäft, in der Werftstraße, einzubrechen. Hierzu versuchten der/die Täter vermutlich über das Dach in das Objekt zu gelangen. Gegen 03:30 Uhr schlug ein Bewegungsmelder an, der vermutlich durch die Täter ausgelöst wurde. Die Täter konnten jedoch unerkannt flüchten. Die Polizei ...

