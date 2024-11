BPOLI-KA: Bedrohung nach Diebstahl

Mannheim (ots) - Am Donnerstagmorgen gegen 09:40 Uhr wurden Beamte der Bundespolizei am Mannheimer Hauptbahnhof tätlich angegriffen. Eine deutsche Staatsangehörige fuhr ohne gültigen Fahrschein im ICE von Frankfurt am Main nach Mannheim. Der Zugbegleiter informierte die Bundespolizei, dass die Identität der Frau beim Halt in Mannheim festgestellt werden sollte. Im ...

mehr