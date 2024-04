POL-NI: Nienburg - Geldbörsendiebstahl aus Handtasche

Obernkirchen (ots) - (ma) Nachdem ein Ladendieb Backwaren und einen anderen Kleinartikel in einem Obernkirchener Supermarkt an der Neumarktstraße am Freitag gegen 18.30 Uhr gestohlen hatte, wurde der ca. 20jährige Mann gegenüber den Marktangestellten äußerst aggressiv und drohte diesen verbal. Die Angestellten verständigten die Polizei und sperrten den Ladendieb bis zum Erscheinen der Ordnungshüter in einem ...

mehr