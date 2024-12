Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrskontrolle mit mehreren Anzeigen

Weimar (ots)

Gleich mehrere Anzeigen wegen Straftaten bzw. Ordnungswidrigkeiten erbrachte eine Verkehrskontrolle am Freitagabend. Beamte der PI Weimar kontrollierten gegen 21:15 Uhr einen Pkw BMW mit polnischer Zulassung in der Nordstraße in Weimar. Die Kontrolle ergab, dass der 29-jährige Fahrer des Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem stellte sich heraus, dass der Fahrzeughalter und -Fahrer seit mehreren Jahren in Deutschland wohnt. Somit hätte das Fahrzeug einer Zulassung in Deutschland bedurft. In dieser Sache wurde Anzeige wegen Verstoßes gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und das Straßenverkehrsgesetz erstattet und die Durchführung einer Blutentnahme angeordnet. Im weiteren Verlauf der Kontrolle fanden die Beamten beim Fahrer einen Teleskopschlagstock und beim Beifahrer (27 Jahre) ein Einhandmesser auf. Das Führen dieser Gegenstände ist verboten, sodass gegen beide Personen Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet wurde. Zu guter Letzt fand sich bei dem Beifahrer eine geringe Menge Amphetamin, was eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz nach sich zog.

