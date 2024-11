Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Ludwigshafen (ots)

Am späten Dienstagabend (26.11.2024) gegen 22:15 Uhr bemerkten Zeugen, dass ein 49-Jähriger Baumaschinen aus einem Keller in der Amtsstraße gestohlen hatte und zum Abtransport bereitstellte. Als die Zeugen den Tatverdächtigen festhalten wollten, wehrte dieser sich und flüchtete. Die Zeugen verfolgten den Mann und stellten diesen nach kurzer Verfolgung. Der 49-Jährige schlug einen der Zeugen mit einem Besenstiel, konnte aber durch die Zeugen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte festgehalten werden. Der 49-Jährige wurde in der Polizeidienststelle erkennungsdienstlich behandelt. Da er nicht in Deutschland gemeldet war, wurde eine Sicherheitsleistung zur Sicherung des Strafverfahrens erhoben. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

