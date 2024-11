POL-PPRP: Rollstuhlfahrer beim Einparken umgestoßen

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (25.-26.11.2024) brachen Unbekannte in ein Diabetes-Fachgeschäft in der Ludwigstraße ein. Aus dem Geschäft wurden, nach ersten Ermittlungen, ein Smartphone, ein Tablet und rund 250 Bargeld gestohlen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Haben Sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nacht ...

