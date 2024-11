POL-PPRP: Maßnahmen der Polizei nach Großeinsatz

Ludwigshafen (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Bereits am Abend des 03.11.2024 wurde ein 25-Jähriger in der Nähe der Karl-Kreuter-Schule in Ludwigshafen von mehreren Männern angegriffen und gewaltsam in ein Auto gezogen. Die Täter forderten von der Lebensgefährtin ein Lösegeld in ...

