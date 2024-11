POL-PPRP: Rettungswagen streift Bus

Ludwigshafen (ots) - Unbekannte brachen im Zeitraum vom 22.11.2024 bis 25.11.2024 einen Garagencontainer auf einem Schulgelände in der Luitpoldstraße auf und entwendeten 45 Liter Benzin. Das Benzin war in Kanistern gelagert. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle ...

