Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 14-Jähriger nach Körperverletzung verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein 14-Jähriger wurde am Montag (25.11.2024, 17:22 Uhr) von mehreren Jugendlichen in der Bozener Straße niedergeschlagen. Als die Polizei vor Ort erschien, flüchtete die Personengruppe. Der 14-Jährige musste anschließend in einem Krankenhaus medizinisch behandelt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

