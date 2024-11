POL-PPRP: Einbruch in Baucontainer -Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Ein 60-jähriger Autofahrer bog am Montagmorgen (25.11.2024, 6:15 Uhr) von der Halbergstraße in die Mundenheimstraße ein und übersah hierbei eine 53-jährige Fußgängerin, die in diesem Moment die Straße überquerte, und stieß mit dieser zusammen. Die Fußgängerin wurde hierbei verletzt und anschließend in einem Krankenhaus medizinisch behandelt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Jan Liebel Telefon: 0621 963-20022 ...

mehr