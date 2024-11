POL-PPRP: Fußgängerin angefahren

Ludwigshafen (ots) - Unbekannten brachen im Zeitraum zwischen dem 22.11.2024 und dem 25.11.2024 in eine Firma in der Rheinhorststraße ein und entwendeten Werkzeug (Bohrmaschinen u.a.) im Gesamtwert von 10.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

