Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: 3.800 Autos für 30 Millionen Euro verkauft ohne Eigentümer zu sein - Bundespolizei nimmt Betrüger fest

Frankfurt/Main (ots)

Am gestrigen Tag nahmen Beamte der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen einen spanischen Betrüger fest.

Der Mann wurde von den spanischen und italienischen Behörden jeweils mittels internationalem Haftbefehl gesucht. Grund dafür: Er war in den Jahren 2017 und 2018 unter anderem als Verwalter und Geschäftsführer einer Autofirma tätig, die mehr als 3.800 Autos an Dritte verkauft haben soll, ohne Eigentümerin dieser Fahrzeuge zu sein. Als der Betrug aufflog, floh der Mann aus Spanien. Die Schadenssumme beläuft sich insgesamt auf mehr als dreißig Millionen Euro. Das zu erwartende Strafmaß liegt bei zehn Jahren Haft. Der 47-Jährige muss sich nun für seine Straftaten verantworten. Er wurde dem Amtsgericht Frankfurt am Main überstellt, wo er dem zuständigen Richter vorgeführt wird.

