BPOLD FRA: Abgeschobener Sexualstraftäter am Flughafen Frankfurt festgenommen

Frankfurt/Main (ots) - Bundespolizisten konnten am Flughafen Frankfurt bereits am Samstag einen 52-jährigen Litauer festnehmen, der im Verdacht steht, sehr große Mengen Drogen in die EU geschmuggelt zu haben. Dem Mann wird seitens der litauischen Behörden vorgeworfen, 2019 als Teil einer organisierten Gruppe, ...

