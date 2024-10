POL-EL: Isterberg - Einbruch in Werkstatt - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots) - Am Dienstag kam e an der Zeppelinstraße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 7.30 Uhr überquerte eine Elfjährige auf ihrem Fahrrad die Zeppelinstraße aus Richtung Kanal kommend. Dabei übersah sie ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß, wodurch das Mädchen leicht verletzt wurde. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden. ...

