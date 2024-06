Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kellerbrand in Kaarst

Kaarst (ots)

Am Montag (17.06.), gegen 09:10 Uhr, kam es in Kaarst an der Bachstraße zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus.

Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen.

Es wurde durch den Brand niemand verletzt.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell