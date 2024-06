Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ermittler suchen Zeugen nach Körperverletzung

Korschenbroich (ots)

Zwei 19 und 21 Jahre alte Männer aus Korschenbroich wurden am Sonntag (16.06.), gegen 04:00 Uhr, in Glehn an der Kreuzung Bachstraße / Scherfhausen bei einer Auseinandersetzung leicht verletzt. Die Korschenbroicher befanden sich auf dem Nachhauseweg von einer Feierlichkeit, als sie nach einem Wortwechsel von zwei Unbekannten unvermittelt angegriffen wurden.

Nach Angaben der Verletzten sollen die Angreifer circa 170 bis 175 Zentimeter groß gewesen sein. Die schwarz gekleideten Männer sollen dunkle Haare und ein südländisches Erscheinungsbild haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 23 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell