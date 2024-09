Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall zwischen einem Pkw und einem Moped

Gotha (ots)

Gestern Nachmittag befuhr ein 15-Jähriger mit einem Moped die Fichtestraße in Richtung Zentrum. Links neben ihm befand sich ein 35-jähriger Audi-Fahrer. Der Mopedfahrer wollte in die Breitscheidstraße abbiegen und kollidierte dabei seitlich mit dem Pkw. Der Jugendliche wurde dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 Euro. (mla)

