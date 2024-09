LPI-GTH: Polizeieinsatz

Gotha (ots) - Gestern, gegen 23.15 Uhr, kam es zu einem Brand in der Steinstraße. Das Feuer konnte bereits nach wenigen Minuten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ersten Erkenntnissen nach war lediglich der Balkon betroffen. Die drei Bewohner im Alter von 2 bis 44 Jahren wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wurde auf 5000 Euro beziffert. Zur Brandursache werden polizeiliche Ermittlungen geführt. (mla) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

