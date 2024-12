Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nach Zahnarztbesuch Handy weg

Jena (ots)

Im Wartebereich eines Zahnarztes in der Jenaer Innenstadt ließ ein Patient am Dienstagvormittag sein Mobiltelefon liegen. Als er von der Behandlung zurückkehrte, war dieses verschwunden. Ein bislang Unbekannter nahm das circa 1.400 Euro teure Gerät an sich und verschwand. Die Ermittlungen zur Straftat dauern an.

