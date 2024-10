POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am gestrigen Mittwoch (30.10.2024) kam es zu einer Unfallflucht in der Donauwörther Straße. In der Zeit von 11.00 Uhr bis 11.45 Uhr parkte eine Autofahrerin ihren Mercedes auf einem Parkplatz eines Drogeriemarktes. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte in dieser Zeit den Mercedes und entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge ...

