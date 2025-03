Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 15 Fahrverbote bei Verkehrskontrollen

Engelskirchen (ots)

Die Polizei Oberbergischer Kreis führte am Samstag (15. März) in Engelskirchen vermehrt Verkehrskontrollen durch. Der Schwerpunkt lag im Bereich der Autobahnanschlussstelle. In der Zeit zwischen 12 und 20 Uhr stellten die Beamten zahlreiche Verstöße fest. Insgesamt wurden 187 Verwarngelder erhoben und 141 Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Darunter fanden sich unter anderem ein Verstoß gegen die Anschnallpflicht, ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und zwei Fahrzeuge ohne gültige Betriebserlaubnis. In 15 Fällen erteilte die Polizei Fahrverbote. Trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer, der mit 168 km/h anstatt der erlaubten 70 km/h unterwegs war.

