Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diebstahl aus Auto

Bergneustadt (ots)

Zwischen 21 Uhr am Freitag (14. März) und 11:30 Uhr am Samstag haben Unbekannte diverse Haushalts- und Elektrogeräte aus einem Firmenfahrzeug gestohlen. Der weiße Volkswagen mit Keyless Go-System parkte zur Tatzeit in der Olper Straße. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell