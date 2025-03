POL-GM: Einbruch im Industriegebiet

Hückeswagen (ots) - Zwischen 18:00 Uhr am Donnerstag (13. März) und Freitagmorgen (07:15 Uhr) sind Unbekannte in einen Kindergarten in der Straße "Am Kamp" eingebrochen. Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten die Täter in die Räumlichkeiten. Die Einbrecher durchwühlten die Gruppen- und Aufenthaltsräume sowie die Küche und öffneten gewaltsam eine Bürotür. Sie entkamen mit Bargeld. Hinweise nimmt das ...

