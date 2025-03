Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bargeld aus Kindergarten gestohlen

Hückeswagen (ots)

Zwischen 18:00 Uhr am Donnerstag (13. März) und Freitagmorgen (07:15 Uhr) sind Unbekannte in einen Kindergarten in der Straße "Am Kamp" eingebrochen. Durch das Aufhebeln eines Fensters gelangten die Täter in die Räumlichkeiten. Die Einbrecher durchwühlten die Gruppen- und Aufenthaltsräume sowie die Küche und öffneten gewaltsam eine Bürotür. Sie entkamen mit Bargeld.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

