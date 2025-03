POL-GM: Zeugin beobachtet Unfallflucht - Flüchtige ermittelt

Gummersbach (ots) - In der Nacht von Dienstag (11. März) auf Mittwoch versuchten Unbekannte in ein Fachgeschäft für Wollwaren in der "Alte Rathausstraße" einzubrechen. Die Kriminellen machten sich an dem Schloss der Eingangstüre zu schaffen. Das Türschloss hielt stand, die Einbrecher gelangten nicht in die Räumlichkeiten. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder ...

