POL-MI: Autofahrer versucht vor Polizeikontrolle zu flüchten

Bad Oeynhausen (ots) - (SN) Wegen eines randalierenden Jugendlichen wurde die Polizei in der Nacht zu Samstag zum Herz- und Diabeteszentrum in die Georgstraße gerufen. Den Erkenntnissen zufolge hatte der Randalierer in kurzer Abfolge gegen 2.30 Uhr in der Tiefgarage einen Sicherheitsmitarbeiter und im Krankenhaus eine Pflegekraft körperlich angegriffen und durch Faustschläge offenbar leicht verletzt. Durch die ...

mehr