Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mutmaßlicher Kita-Einbrecher geht in Haft

Minden, Porta Westfalica (ots)

(SN) Wegen eines Hinweises zu einem Einbruch wurde die Polizei in der Nacht zu Samstag gegen 3.10 Uhr zu einer Kindertagesstätte in die Kuhlenstraße gerufen.

Vor Ort stellten die Beamten im Inneren des Gebäudes nicht nur brennendes Licht, sondern auch einen mutmaßlichen Einbrecher fest. Daraufhin konnte der Mann bei Verlassen des Gebäudes vorläufig festgenommen werden. Zudem stellten die Beamten mutmaßliches Einbruchswerkzeug sicher. Der 37-jährige Polizeibekannte aus Löhne wurde daraufhin ins Polizeigewahrsam gebracht. Noch am Samstag wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl verkündete.

Zu weiteren Einbrüchen in Kindertagesstätten kam es am Wochenende in der Pfarrstraße in Porta Westfalica und im Erbeweg in Minden. Für den Einbruch in der Pfarrstraße gilt nach jetzigen Ermittlungen der Zeitraum Freitag, 21 Uhr bis Samstag, 13 Uhr. Die Tat im Erbeweg dürfte sich von Freitag, 19.30 Uhr bis Montag, 6.50 Uhr ereignet haben. Ob oder welche Gegenstände entwendet wurden, ist wie die Prüfung von Tatzusammenhängen Bestandteil der Ermittlungen. Hinweise von Zeugen bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

