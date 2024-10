POL-MI: Körperverletzungen angezeigt

Minden (ots) - In der Nacht zu Freitag sind in Minden mehrere Mülltonnen in Brand geraten. So wurden Polizei und Feuerwehr in den Rheinweg, in die Sandtrift und in die Solferinostraße gerufen, weil man hier jeweils brennende Müllbehältnisse festgestellt hatte. Während im Rheinweg um kurz vor vier Uhr zwei Restmülltonnen Feuer gefangen hatten und in der Sandtrift um kurz vor fünf Uhr zwei weitere Tonnen Raub der ...

mehr