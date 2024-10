Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ermittlungen wegen Mülltonnenbränden

Minden (ots)

In der Nacht zu Freitag sind in Minden mehrere Mülltonnen in Brand geraten. So wurden Polizei und Feuerwehr in den Rheinweg, in die Sandtrift und in die Solferinostraße gerufen, weil man hier jeweils brennende Müllbehältnisse festgestellt hatte.

Während im Rheinweg um kurz vor vier Uhr zwei Restmülltonnen Feuer gefangen hatten und in der Sandtrift um kurz vor fünf Uhr zwei weitere Tonnen Raub der Flammen wurden, erhielten die Einsatzkräfte zum Feuer in der Solferinostraße gegen 7 Uhr Kenntnis. Hier war ein städtischer Mülleimer betroffen. In allen Fällen konnte die Feuerwehr die Flammen schnell löschen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Beobachtungen werden unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell