Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zahlreiche Autoaufbrüche beschäftigen Polizei

Minden (ots)

(SN) Bisher unbekannte Täter haben in den Abend- oder Nachtstunden zu Donnerstag zahlreiche Autos aufgebrochen.

So wurde die Polizei am Donnerstagmorgen an die Ecke Sieben Bauern / Röntgenstraße gerufen. Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass man an insgesamt neun geparkten Fahrzeugen - Autos der Marken VW, Audi, Chevrolet, Hyundai, Subaru, Mazda und Skoda - jeweils eine Scheibe zertrümmert hatte. Ob und welche Gegenstände die Kriminellen nach dem Durchwühlen der Handschuhfächer mit sich nahmen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Taten dürften sich im Zeitraum Mittwoch, 20.30 Uhr bis Donnerstag, 6.30 Uhr ereignet haben.

Zudem brachen Unbekannte in der Bunsenstraße einen VW Transporter auf, entwendeten aber offenbar daraus nichts. Gleiches galt für einen an der Humboldtstraße stehenden Ford. Aus einem an der Sandtrift geparkten weiteren VW fehlte nach Einschlagen einer Scheibe ein Mobiltelefon. Die letztgenannten Aufbrüche dürften sich den Erkenntnissen nach ebenfalls in den Abend- oder Nachtstunden zu Donnerstag ereignet haben.

In gleichem Modus Operandi konnte auch in der Pöttcherstraße ein angegangener Pkw aufgefunden werden. Diese Feststellung hatte eine Fußgängerin den Beamten am Donnerstagabend gemeldet. Das Aufbruchsziel war in diesem Fall ein Subaru. Auch hier ist die mögliche Beute Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise zu den Tätern werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell