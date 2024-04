Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Porschefahrer verunfallt

Sonneberg (ots)

Am 30.03.2024 befuhr der 40-Jährige Fahrer eines Porsche die Ortsverbindunsgstraße der Ortschaft Haselbach in Richtung Vorwerk. In einer Linbkskurve kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit der dort befindlichen Borsteinkante. Im weiteren Verlauf und Aufgrund der Kollision mit der Bordsteinkante verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kolliderte letztendlich mit einem am rechten Fahrbahnrand befindlichen Baum. Der Fahrzeugführer wurde durch das Unfallgeschehen schwer verletzt. An dem genutzten Porsche entstand Totalschaden in Höhe von 150000 EUR.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell