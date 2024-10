POL-MI: Jugendlicher randaliert in Krankenhaus

Minden (ots) - (SN) Bisher unbekannte Täter haben in den Abend- oder Nachtstunden zu Donnerstag zahlreiche Autos aufgebrochen. So wurde die Polizei am Donnerstagmorgen an die Ecke Sieben Bauern / Röntgenstraße gerufen. Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass man an insgesamt neun geparkten Fahrzeugen - Autos der Marken VW, Audi, Chevrolet, Hyundai, Subaru, Mazda und Skoda - jeweils eine Scheibe zertrümmert ...

mehr