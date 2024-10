Freiwillige Feuerwehr Wachtberg

FW Wachtberg: Brennender Töpferofen in Wachtberg-Adendorf

Während eines Brennvorgangs in einer Töpferei in Wachtberg-Adendorf kam es aus unbekannter Ursache zu einem Brand, der sich bis auf das Dach des Gebäudes übertrug. Beim Eintreffen der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Wachtberg kamen bereits Flammen aus dem Dach des Brennraumes. Mit Unterstützung der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Meckenheim wurden umgehend Löschmaßnahmen eingeleitet. Schnell hatten dadurch die Einsatzkräfte den Brand des Daches im Griff und konnten so ein überschlagen der Flammen auf die Nachbargebäude verhindern.

Um alle Glutnester aufzuspüren wurde von den Feuerwehrleuten das Dach von innen und außen geöffnet und die Dachbereiche abgelöscht und gekühlt. Vor allem rund um den Töpferofen war jedoch eine solch große Hitze, dass sich diese Maßnahmen über einen längeren Zeitraum hinzogen. Die Kontrolle mittels Wärmebildkamera zeigte, dass vor allem die unter Vollbrand gestandenen Balken sich weiter abkühlten und keine weiteren Glutnester entstanden. Damit waren die Maßnahmen der Feuerwehr abgeschlossen und der Einsatz beendet.

Bei dem Einsatz kamen keine Personen zu Schaden. Insgesamt waren ca. 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Wachtberg und Meckenheim im Einsatz. Aufgrund der enormen Hitze von bis zu 900 Grad Celsius des Töpferofen wurde entschieden den Brandort nach und nach zu kontrollieren.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Wachtberg, übermittelt durch news aktuell