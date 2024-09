Freiwillige Feuerwehr Wachtberg

FW Wachtberg: Rauchender PV-Akku in Wachtberg-Niederbachem

Wachtberg (ots)

Kurz vor 13:00 Uhr begann ein Akku einer Photovoltaik-Anlage in einem Wohngebäude in Wachtberg-Niederbachem zu rauchen. Ein Trupp er alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Wachtberg ging unter Atemschutz in den betoffenen Kellerbereich vor und schaltete zunächst den Strom ab und deaktivierte die Photovolatik-Anlage.

Dies führte zunächst zu dem gewünschten Ergebnis und der Akku hörte auf zu rauchen. Die Kontrolle über Wärmebildkamera ergab, dass ein Speichermodul deutlich wärmer war als die anderen. Daher wurde das Modul ausgebaut und ins Freie gebracht und weiter kontrolliert.

Da der Akku nicht weiter anfing zu rauchen oder zu brennen wurde das Wohngebäude mittels Lüfter ausreichend gelüftet. Danach war der Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Wachtberg beendet. Personen wurden durch den Einsatz nicht verletzt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Wachtberg, übermittelt durch news aktuell