Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hinterachse geklaut

Barchfeld (ots)

Am Samstag gegen 09:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Mann, welcher in einem grauen Volvo unterwegs war, von einer Werkstatt in der Straße "Im Vorwerk" in Barchfeld eine Hinterachse. Der Mann begab sich auf das Gelände der Firma, nahm die Achse aus einem Container und lud sie in sein Auto. Anschließend verließ er den Bereich in unbekannte Richtung. Die Hinterachse hat einen Wert von 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder dem Verbleib der Achse geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0148789/2024 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

