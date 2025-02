Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Platzverweis nicht befolgt - Mann landet im Polizeigewahrsam

Landstuhl (ots)

Wegen eines renitenten Mannes am Bahnhof wurde am späten Samstagabend die Polizei alarmiert. Der ortsansässige 27-Jährige weigerte sich, die Örtlichkeit zu verlassen. Auch den Polizeibeamten gegenüber zeigte er sich wenig einsichtig. Da sich der alkoholisierte Mann auch gegen einen ausgesprochenen Platzverweis widersetzte und über den gesamten Nachmittag mehrere Ladendiebstähle in umliegenden Einkaufsmärkten beginn, wurde er in Gewahrsam genommen. Zur Durchsetzung des Platzverweises musste der Störenfried den Rest des Abends in einer Zelle verbringen. |pilan

