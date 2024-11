POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der B 109, Höhe Wrangelsburg

Friedland (LK MSE) (ots) - Am 30.11.2024 gegen 06:55 Uhr kam ein 34- jähriger deutscher Fahrzeugführer eines PKW Toyota beim Einfahren in den Baustellenbereich an der sich dort verengenden Fahrbahn aufgrund unangepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit sieben Warnbaken, welche ...

