Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Sachschaden auf der A 20, Richtungsfahrbahn Stettin am Beginn der Baustelle kurz vor der Anschlussstelle Friedland

Friedland (LK MSE) (ots)

Am 30.11.2024 gegen 06:55 Uhr kam ein 34- jähriger deutscher Fahrzeugführer eines PKW Toyota beim Einfahren in den Baustellenbereich an der sich dort verengenden Fahrbahn aufgrund unangepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit sieben Warnbaken, welche mit gelbem Blinklicht versehen waren. An den Warnbaken und am PKW Toyota entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die zuständige Autobahnmeisterei wurde informiert, welche die vorschriftsmäßige Baustellenbeschilderung wieder herstellte.

