POL-SI: Unbekannter wirft mehrere Schaufensterscheiben ein - #polsiwi

Burbach/Niederschelden (ots) - Am vergangenen Wochenende sind Polizei und Feuerwehr zu gleich zwei Bränden mit höherem Sachschaden alarmiert worden. Am Freitag (08.11.2024) stand gegen 18 Uhr ein Einfamilienhaus in der Dresselndorfer Straße in Burbach in Vollbrand. Die Feuerwehr startete umgehend mit den Löscharbeiten und konnte das Feuer nach rund zwei Stunden löschen. Die 74-jährige Hausbewohnerin blieb ...

mehr