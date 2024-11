Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Alkoholisierte Frau verursacht mindestens vier Verkehrsunfälle und flüchtet anschließend - #polsiwi

Siegen-Geisweid (ots)

Eine 37-Jährige hat am Samstag (09. November) in Geisweid mindestens vier Verkehrsunfälle verursacht. Nach jedem dieser Unfälle setzte sie die Fahrt weiter fort. Am Ende stellt sich heraus, dass sie stark alkoholisiert war.

Gegen 19:10 Uhr erhielt die Polizei über Notruf einen Hinweis auf einen Pkw Kia, der mit unsicherer Fahrweise in der Wenscht aufgefallen war. Fast zeitgleich ging ein weiterer Notruf zu einer Verkehrsunfallflucht aus dem Bereich des Fichtenwegs in Geisweid ein. Sofort machten sich zwei Streifenwagen auf den Weg. Kurz darauf trafen Polizeibeamte in der Wenschtstraße auf die 37-Jährige. Diese stand neben dem mit laufendem Motor abgestellten Pkw. Dabei konnte sie sich offensichtlich kaum auf den Beinen halten. Eine Überprüfung ergab, dass die Frau stark alkoholisiert war. Das Auto wies mehrere frische Unfallbeschädigungen auf.

In der Zwischenzeit war die zweite Streifenwagenbesatzung an der Unfallstelle im Fichtenweg eingetroffen. Hier war ein geparkter Pkw hinten rechts deutlich unfallbeschädigt. Ein Unfallverursacher war nicht vor Ort. Aufgrund der Unfallspuren und einer Zeugin war schnell klar, dass die 37-Jährige diesen Unfall verursacht haben dürfte. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen blieb es nicht bei diesem einen Zusammenstoß. Im Bereich der Wenschtstraße kamen zwei weitere Kollisionen mit geparkten Fahrzeugen dazu, einen weiteren Zusammenstoß gab es zudem am Hans-Böckler-Platz.

Nach bisherigem Kenntnisstand dürfte die Fahrt der Frau im Fichtenweg begonnen haben. Bis zum jetzigen Zeitpunkt sind vier Kollisionen mit geparkten Fahrzeugen bekannt. Der Sachschaden dürfte bei mindestens 6.000 Euro liegen. Eine Atemalkoholkontrolle vor Ort ergab einen Wert von über 2,4 Promille. Die 37-Jährige musste die Einsatzkräfte zur Polizeiwache begleiten. Hier fand eine Blutprobenentnahme statt. Außerdem stellten die Beamten den Führerschein sicher. Der Kia wurde als Beweismittel ebenfalls sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat in Siegen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die die Fahrt beobachten haben oder weitere Geschädigte können sich unter der Rufnummer 0271 / 7099 - 0 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell