Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 34-Jährige wird von Fahrzeuggespann überrollt und schwer verletzt #polsiwi

Siegen-Weidenau (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (11.11.2024) ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Känerbergstraße in Weidenau gekommen, bei dem eine 34-Jährige schwer verletzt wurde.

Ersten Erkenntnissen nach parkte gegen 00:30 Uhr ein Fahrzeuggespann, bestehend aus einem Mercedes Vito und einem Anhänger, in der Känerbergstraße in Fahrtrichtung Försterstraße. Nachdem der Fahrzeugführer das Auto verlasen hatte, setzte es sich plötzlich in Bewegung. Das Gespann rollte rückwärts den Berg hinunter. Nach kurzer Fahrt schleuderte der Anhänger zur Seite, kollidierte mit dem Zug-fahrzeug und das Gespann drehte sich, bevor es in einer Hauswand im Einmündungsbereich Känerbergstraße/Talstraße zum Stehen kam. Das Gespann überrollte eine 34-Jährige, die zuvor in dem Fahrzeug saß. Diese wurde dadurch schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Kreisklinikum. Warum und wie genau die Frau unter das Fahrzeug geriet und ob die vor Ort festgestellten technischen Mängel an dem Fahrzeug tatsächlich ursächlich für den Unfall sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die das Siegener Verkehrskommissariat übernommen hat. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher. Während der Dauer der Unfallaufnahme war die Känerbergstraße voll gesperrt.

