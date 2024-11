Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Bande bei Tankstelleneinbruch gestört - Polizei sucht nach weiteren Zeugen -#polsiwi

Erndtebrück / Netphen-Irmgarteichen (ots)

In der vergangenen Nacht (08. November) ist es zu einem abgebrochenen Einbruch in eine Tankstelle gekommen. Mehrere Täter flüchteten, als ein Zeuge die Täter von einem benachbarten Grundstück aus ansprach.

Gegen 03:35 Uhr meldete sich ein Lkw-Fahrer über Notruf bei der Polizei. Er hielt sich zu diesem Zeitpunkt in der Erndtebrücker Industriestraße auf, als er ein Klirrgeräusch hörte. Bei der Nachschau nach dem Ursprung des Geräuschs konnte er von seinem Standort aus sehen, wie vermutlich vier Personen dabei waren, in eine Tankstelle an der Marburger Straße einzubrechen. Er rief die Personen aus der Entfernung heraus etwas zu, woraufhin diese in einen dunklen, gegebenenfalls schwarzen Audi Kombi stiegen und ohne Licht wegfuhren. Der Zeuge verständigte anschließend sofort die Polizei. Eine nähere Beschreibung der vermutlich vermummten Personen liegt derzeit nicht vor. Die kurz darauf eintreffende Polizeistreife stellte fest, dass die Schiebetür zum Verkaufsraum der Tankstelle gewaltsam aufgedrückt worden war. Im weiteren Verlauf versuchten die Einbrecher, einen fest installierten Tresor herauszubrechen. Offenbar durch den Zeugen gestört, brachen die Täter ihr Vorhaben ab und flüchteten nach bisherigem Ermittlungstand ohne Beute mit dem dunklen Pkw in Richtung Rüppershausen (Dillstraße). Der verursachte Sachschaden dürfte im unteren fünfstelligen Eurobereich liegen.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten kräfteintensiven Fahndung kam einer Streife der Polizei auf der Landstraße L 722 zwischen Hainchen und Irmgarteichen ein dunkler Audi mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Den Einsatzkräften, die den Streifenwagen sofort wendeten, gelang es nicht mehr, zu dem offenbar hochmotorisierten Fahrzeug auf-zuschließen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass es bei diesem Auto um den Pkw der Einbrecherbande gehandelt haben dürfte. In diesem Fall wären die Täter von Erndtebrück aus über Rüppershausen, Volkholz (L 719), von dort zur Siegquelle und ab dort im weiteren Verlauf über die Eisenstraße (L 722) in Richtung Hainchen gefahren. Das Bad Berleburger Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02751 7 909 - 0 zu melden. Gegebenenfalls ist das Fluchtfahrzeug weiteren Personen aufgefallen.

