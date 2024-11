Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Küchenbrand

Stuttgart-Nord (ots)

In einer Wohnung an der Presselstraße ist am Freitagvormittag (01.11.2024) ein Brand ausgebrochen. Ein 43 Jahre alter Bewohner wollte gegen 10.30 Uhr in seiner Küche eine Mahlzeit zubereiten, als das Feuer ersten Ermittlungen zufolge am Herd ausbrach. Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatten die Bewohner des Mehrfamilienhauses das Gebäude bereits verlassen. Der 43-Jährige sowie ein vierjähriger Junge in einer darüber liegenden Wohnung erlitten mutmaßlich Rauchgasvergiftungen und kamen mit Rettungswägen in Krankenhäuser. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.

