Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw contra Stadtbahn - Zeugen gesucht

Stuttgart (ots)

Am Freitagabend (01.11.2024) kam es im Stuttgarter Osten zu einem Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Stadtbahn der Stuttgarter Straßenbahnen AG. Gegen 21.50 Uhr fuhr der Stadtbahnfahrer der Linie U1 an der Haltestelle 'Stöckach' in Fahrtrichtung Metzstraße los. Parallel zur Stadtbahn fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug in die gleiche Richtung. An der Kreuzung Neckarstraße / Hackstraße bog der Pkw verbotswidrig nach links ab, auch eine durch den 37-jährigen Stadtbahnfahrer sofort eingeleitete Gefahrenbremsung konnte die Kollision nicht verhindern. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Laut bisherigem Kenntnisstand soll es sich bei dem Flüchtigen um einen schwarzen Pkw Audi (SUV) mit einem außerdeutschen Kennzeichen gehandelt haben. An der Stadtbahn entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro. Fahrgäste wurden durch den Unfall nicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Telefonnummer +4971189903500 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell